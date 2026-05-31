В Белгороде хозяева атакованного беспилотником дома чудом спаслись

Мэр Белгорода Валентин Демидов выехал на место атаки беспилотника ВСУ. Атака противника пришлась по частному сектору. К счастью, никто не пострадал.
Как сообщил глава администрации города, собственники атакованного дома чудом спаслись – в момент удара семья как раз заезжала в свой двор, а украинский дрон атаковал с другой стороны по крыше жилища. В результате детонации беспилотника сначала загорелась кровля, а после огонь охватил все строение. Не сгорели лишь стены.
Пожарные расчеты уже полностью ликвидировали возгорание, не дав огню перекинуться на соседние дома. На месте происшествия продолжают работать все оперативные службы. Сотрудники управ фиксируют ущерб и оформляют стартовые акты.
Валентин Демидов также сообщил, что рядом с местом ЧП упал и не сдетонировал второй беспилотник. Пострадавших и каких-либо повреждений там не зафиксировано..