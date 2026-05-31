В Белгороде хозяева атакованного беспилотником дома чудом спаслись

Мер Белгорода приехал на место ЧП. Фото: @v_v_demidov

Мэр Белгорода Валентин Демидов выехал на место атаки беспилотника ВСУ. Атака противника пришлась по частному сектору. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщил глава администрации города, собственники атакованного дома чудом спаслись – в момент удара семья как раз заезжала в свой двор, а украинский дрон атаковал с другой стороны по крыше жилища. В результате детонации беспилотника сначала загорелась кровля, а после огонь охватил все строение. Не сгорели лишь стены.

Атакованный беспилотником дом в Белгороде почти полностью сгорел. Фото: @v_v_demidov

Пожарные расчеты уже полностью ликвидировали возгорание, не дав огню перекинуться на соседние дома. На месте происшествия продолжают работать все оперативные службы. Сотрудники управ фиксируют ущерб и оформляют стартовые акты.

Валентин Демидов также сообщил, что рядом с местом ЧП упал и не сдетонировал второй беспилотник. Пострадавших и каких-либо повреждений там не зафиксировано..