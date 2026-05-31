В Белгороде специалисты устранили больше 400 повреждений на тепломагистралях

В Белгороде теплоэнергетики продолжают проводить ремонт тепловой магистрали, чтобы подготовиться к предстоящему отопительному сезону. Специалисты после прошедшей сложной зимы выявили 537 повреждений на сетях. На сегодняшний день рабочие уже устранили 401 из них, заменив порядка 2,4 километров теплосетей.

Сейчас специалисты проводят замену участка трубопровода на улице Пушкина. Он обеспечивает теплом и горячим водоснабжением многоквартирные дома в микрорайоне Левобережье.

В июне теплоэнергетики начнут масштабный ремонт тепловой магистрали на улице Николая Чумичова. Специалисты обновят более 350 метров трубопровода, чтобы в предстоящий осенне-зимний период обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды в многоэтажки.