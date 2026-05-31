В Белгороде беспилотник ВСУ ударил по частному дому

В Белгороде из-за атаки беспилотника ВСУ загорелась крыша частного дома Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области. Очередной атаке со стороны противника подвергся областной центр региона. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в Оперативном штабе области.

Так, вражеский беспилотник ударил по частному домовладению. Из-за детонации БПЛА по всей площади загорелась крыша домовладения. На месте происшествия работают оперативные службы. Пожарные расчеты занимаются ликвидацией возгорания.

Информация о других последствиях уточняется.