НовостиПолитика31 мая 2026 12:35

В Белгороде беспилотник ВСУ ударил по частному дому

В результате детонации украинского дрона загорелась крыша домовладения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области. Очередной атаке со стороны противника подвергся областной центр региона. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в Оперативном штабе области.

Так, вражеский беспилотник ударил по частному домовладению. Из-за детонации БПЛА по всей площади загорелась крыша домовладения. На месте происшествия работают оперативные службы. Пожарные расчеты занимаются ликвидацией возгорания.

Информация о других последствиях уточняется.