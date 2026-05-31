В белгородском приграничье от удара дрона ВСУ по машине пострадал мужчина Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В приграничье Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель. В первой половине дня, 31 мая, под удары беспилотников противника попали уже восемь населенных пунктов. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

Так, в селе Головчино Грайворонского округа из-за удара дрона по машине мужчина получил слепые осколочные ранения спины и ноги. Медики «скорой» оказали пострадавшему помощь на месте происшествия, от предложенной госпитализации он отказался. Транспортное средство посечено осколками.

В селе Смородино Грайворонского округа от детонации FPV-дронов в двух частных домах выбиты окна, пробиты кровли, посечены заборы и автомобиль. В Грайвороне после атаки БПЛА сгорела легковушка.

В Шебекино от удара дрона повреждены окна, фасад здания предприятия и автомобиль. В Новой Таволжанке Шебекинского округа из-за атаки FPV-дрона в частном доме посечены крыша и стекла.

В поселке Борисовка в результате ударов FPV-дронов повреждены четыре автомобиля и входная группа помещения коммерческого объекта. Одна из машин загорелась – пожар оперативно ликвидировали.

В урочише Новая Деревня Краснояружского округа от удара дрона на территории предприятия повреждены корпуса и ЛЭП.

В хуторе Леоновка Валуйского округа при атаке дрона пробита крыша и разбиты окна частного дома.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.