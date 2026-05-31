Порядка 10 000 доп.выходных взяли белгородские семьи с детьми с инвалидностью за 1 квартал 2026-го

В Белгородской области за первый квартал текущего года родители детей с инвалидностью взяли 9968 дополнительных выходных дней. Работодатели оплачивают таким сотрудникам четыре дня в месяц в размере средней зарплаты за каждый выходной. Расходы работодателю возмещает Соцфонд РФ. С января по март в регионе на эти цели было направлено 58,4 млн рублей, что на8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эта мера господдержки помогает семьям уделять больше времени детям, не теряя при этом доход.

Отметим, четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц могут взять оба родителя, как по очереди, так и одновременно. Если родитель не воспользовался такими выходными, они накапливаются и могут быть оформлены позже. По согласованию с работодателем небольшой отпуск может составлять до 24 дней. Важно, накопленные дни не переносятся на следующий год, их необходимо использовать в течение календарного года. Также их нельзя просто компенсировать деньгами.

Для оформления доп. выходных нужно подать заявление работодателю. Кроме родителей, мерой поддержки могут пользоваться опекуны и попечители ребенка-инвалида.