В Белгородской области водитель легковушки не справился с управлением и слетел в кювет

В субботу, 30 мая, в Шебекинском округе Белгородской области отечественная легковушка слетела с дороги, пострадал мужчина. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около половины второго дня на автодороге «Белгород – Шебекино – Волоконовка» 39-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» на небезопасной скорости движения не справился с управлением транспортного средства. В итоге легковушка слетела в кювет и наехала на препятствие.

В результате автоаварии водитель получил травмы.