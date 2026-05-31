Александр Шуваев навести пострадавших во второй горбольнице в Белгороде Фото: соцсети Александра Шуваева.

В субботу, 30 мая, врио губернатора Белгородской области навести во второй городской больнице в Белгороде жителей, пострадавших от атак со стороны ВСУ. На сегодняшний день на лечении находятся 12 жителей региона.

Александр Шуваев отметил, что каждому пациенту врачи уделяют пристальное внимание и сопровождают на протяжении всех этапов лечения. Врио главы региона пожелал белгородцам скорейшего выздоровления.

Помимо этого Шуваев проинспектировал ход строительства нового лечебного корпуса второй горбольницы, который возводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения». Необходимо вовремя выполнить все работ и сдать объект, однако есть риски сдвижения по срокам. Шуваев поручил профильным министрам к понедельнику подготовить предложения по ускорению работ.

- Всего на строительство и закупку оборудования планируется направить 19 миллиардов рублей. Общая площадь учреждения составит свыше 43 тысячи квадратных метров. 12-этажное здание сможет разместить до 400 пациентов. Тут должен появиться первый в больнице ангиограф, который позволит оперативно помогать пациентам с заболеваниями сердечнососудистой системы, - отметил Александр Шуваев.