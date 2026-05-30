ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В районе города Шебекино в результате при атаке FPV-дрона получил повреждения автомобиль.

- В селе Пристень Шебекинского округа при детонации дрона огнем уничтожен грузовой автомобиль, - рассказали в оперштабе Белгородской области.

В Грайворонском округе в городе Грайворон FPV-дрон ударил по частному дому. Начавшийся пожар ликвидировали пожарные расчеты. Второй беспилотник выбил окна и повредил крыши двух частных домов, также повреждена машина. В селе Гора-Подол в результате детонации дрона загорелся склад, огонь потушили сотрудники МЧС. В селе Смородино из-за удара FPV-дрона посечены остекление, крыша и забор частного дома. В селе Замостье дрон ударил по автомобилю.

В Белгородском округе в селе Николаевка в результате детонации FPV-дрона поврежден фасад здания предприятия. В селе Нечаевка от атаки дрона загорелась кровля склада, пожар потушен.

В Валуйском округе в селе Двулучное сдетонировавший FPV-дрон повредил две машины.

В поселке Борисовка Борисовского округа после удара дрона загорелись оборудование коммерческого объекта и машина.