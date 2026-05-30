НовостиПолитика30 мая 2026 17:36

ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области

Пострадавших среди жителей нет
Марина МАКОВЛЕВА
Фото оперативного штаба Белгородской области

ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В районе города Шебекино в результате при атаке FPV-дрона получил повреждения автомобиль.

- В селе Пристень Шебекинского округа при детонации дрона огнем уничтожен грузовой автомобиль, - рассказали в оперштабе Белгородской области.

В Грайворонском округе в городе Грайворон FPV-дрон ударил по частному дому. Начавшийся пожар ликвидировали пожарные расчеты. Второй беспилотник выбил окна и повредил крыши двух частных домов, также повреждена машина. В селе Гора-Подол в результате детонации дрона загорелся склад, огонь потушили сотрудники МЧС. В селе Смородино из-за удара FPV-дрона посечены остекление, крыша и забор частного дома. В селе Замостье дрон ударил по автомобилю.

В Белгородском округе в селе Николаевка в результате детонации FPV-дрона поврежден фасад здания предприятия. В селе Нечаевка от атаки дрона загорелась кровля склада, пожар потушен.

В Валуйском округе в селе Двулучное сдетонировавший FPV-дрон повредил две машины.

В поселке Борисовка Борисовского округа после удара дрона загорелись оборудование коммерческого объекта и машина.