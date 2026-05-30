НовостиОбщество30 мая 2026 12:43

Белгородцев предупредили об очередных ночных заморозках

Ночью и утром температура воздуха в некоторых районах может понизиться до -1 градуса
Наталия ИЛЮШНИКОВА
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 31 мая, на территории Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Также кратковременные дожди, местами грозы ожидаются и в течение дня. Ночью и утром местами также ожидается туман. Температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, в низких местах температура может понизиться до 1 градуса мороза. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов.

В региональном МЧС белгородцев предупреждают, что заморозки могут привести к гибели сельхозкультур. Садоводам рекомендуют укрыть молодые всходы грубой гофрированной бумагой, пленкой или тростниковыми матами.

При понижении температуры также следует помнить о правилах пожарной безопасности. Не используйте неисправные электроприборы и не перегружайте сеть. Не устанавливайте обогреватели рядом с легковоспламеняющимися предметами. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время.