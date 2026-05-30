В Белгородской области девушка пострадала под колесами «ПАЗика»

В селе Солонцы Вейделевского округа под колесами автобуса пострадала девушка. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области.

Предварительно установлено, что в пятницу, 29 мая, около шести часов вечера 53-летний водитель, находившийся за рулем автобуса «ПАЗ», наехал на средство индивидуальной мобильности (СИМ). Трехколесным транспортом управляла 25-летняя девушка.

Правоохранители выяснили, что белгородка, выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу автобусу. В результате аварии девушка получила травмы.