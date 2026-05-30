В Белгородском округе от удара дрона ВСУ пострадал мужчина

Очередной атаке со стороны вооруженных сил Украины подверглось приграничье Белгородской области. Ранен мирный житель. О случившемся сообщили в Оперативном штабе региона.
Известно, что украинский FPV-дрон ударил по автомобилю недалеко от села Орловка в Белгородском округе. В результате атаки мужчина получил осколочные ранения спины и бедра. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу в Белгород. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
Автомобиль в результате атаки беспилотника получил повреждения.