В Белгородской области женщина пострадала при столкновении двух легковушек

В пятницу, 29 мая, на десятом километре автодороги «Юго-Западный обход города Старый Оскол» столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Есть пострадавший. Подробности сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области.

По предварительной информации, около половины двенадцатого дня 18-летний водитель «семерки» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся перед ним «Ниссан», за рулем которого находился 37-летний автомобилист. В результате столкновения травмы получила 36-летняя пассажирка иномарки.