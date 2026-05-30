В Белгородском округе сотрудница магазина попала на штраф за продажу энергетика подростку Фото: "КП" Архив.

Сотрудница одной из торговых точек в поселке Разумное Белгородского округа попала на штраф за продажу энергетика несовершеннолетнему. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Во время очередных рейдов сотрудники отделения ПДН ОМВД России «Белгородский» выявили нарушение в одном из магазинов в Разумном. Сотрудница торговой точки продала подростку энергетический напиток, при этом не удостоверилась в его совершеннолетии.

В отношении нарушительницы полиция составила административный материал. В ведомстве напомнили, что санкции предусматривают наказание в виде штрафа: на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Также напомним, что с 1 марта 2025 года в России запрещена продажа безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетиков) несовершеннолетним. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы для граждан, должностных и юридических лиц.