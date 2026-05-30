В Белгороде 165 пожилых жителей приняли участие в ХI Спартакиаде пенсионеров Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгороде прошла ХI Спартакиада пенсионеров. В ней приняли участие 165 спортсменов в возрасте от 59 до 85 лет из всех муниципалитетов Белгородской области. Спортивный стаж некоторых участников составляет 30-40 лет, и даже свыше 50 лет.

В отборочных соревнованиях в регионе приняли участие свыше 1300 белгородцев старшего возраста. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья», а также региональной программы «Активное долголетие». Основная цель – популяризация физкультуры и спорта, а также здорового образа жизни среди пожилых людей.

В рамках Спартакиады участники проявили себя в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, дартсе, а также в комбинированной эстафете. В тройке лидеров по итогам соревнований оказались команды Белгородского округа, Белгорода и Старого Оскола.

Отметим, победители примут участие в ХI Спартакиаде пенсионеров России, которая пройдет в сентябре в Пензе.