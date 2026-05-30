В парке Ленина в Белгороде продолжается строительство шахматной беседки

В парке Ленина в Белгороде специалисты продолжают строительство большой шахматной беседки, которая станет архитектурным символом общественного пространства. Сам павильон и колонны в виде шахматных фигур изготовили мастера Каслинского завода по спецзаказу.

Большая беседка шахматного клуба разделена на две половины: крытую, с панорамным остеклением для игры круглый год, и открытую – для летних партий на воздухе. Единовременно здесь смогут играть до пятидесяти человек. Столы с шахматными досками оборудованы мягкой подсветкой.

На сегодняшний день строители ведут подготовку основания под мраморное покрытие. При благоприятной погоде уже на следующей неделе рабочие приступят к обшивке кровли медной черепицей. После этого приступят к остеклению павильона.

- По сути, павильон 9 на 12 метров станет точкой, где соединятся традиции и новые возможности. Это не просто архитектурный объект, но приглашение для всех поколений продолжить историю, начатую здесь много лет назад, - отметил мэр Белгорода Валентин Демидов.