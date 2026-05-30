Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 мая 2026 6:58

В Белгородском округе мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

Пострадавший отказался от предложенной госпитализации
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородском округе мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

В Белгородском округе мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в приграничье Белгородской области с применением беспилотника. В результате атаки противника ранен мужчина. О случившемся сообщили в Оперативном штабе региона.

Украинский дрон нанес целенаправленный удар по легковому автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского округа. За медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу самостоятельно обратился мужчина. Врачи диагностировали ему акубаротравму и оказали необходимую помощь. От предложенной госпитализации белгородец отказался, лечение продолжит в амбулаторных условиях.

Транспортное средство повреждено.