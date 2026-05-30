В Белгородском округе мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в приграничье Белгородской области с применением беспилотника. В результате атаки противника ранен мужчина. О случившемся сообщили в Оперативном штабе региона.

Украинский дрон нанес целенаправленный удар по легковому автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского округа. За медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу самостоятельно обратился мужчина. Врачи диагностировали ему акубаротравму и оказали необходимую помощь. От предложенной госпитализации белгородец отказался, лечение продолжит в амбулаторных условиях.

Транспортное средство повреждено.