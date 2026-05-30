НовостиПолитика30 мая 2026 6:22

Несколько беспилотников ВСУ сбили ночью над Белгородской областью

По целям противника сработали средства ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать гражданские объекты и мирное население Белгородской области с помощью беспилотников. Очередные попытки атаки противника бойцы противовоздушной обороны пресекли прошедшей ночью. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным силового ведомства, за ночь ВСУ ударили по 14 территориям России. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские БПЛА удалось сбить над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями, а также над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.