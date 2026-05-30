Врио губернатора Белгородской области наградил победителя регионального этапа конкурса «Учитель года» Фото: соцсети Александра Шуваева.

Вчера врио губернатора Белгородской области наградил финалистов и победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2026 года. Участие в конкурсе приняли педагоги со всей области. Первое место занял Андрей Дронов, учитель математики школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов города Строителя.

Александр Шуваев вручил победителю сертификат на 1 миллион рублей и символ конкурса – большого «Пеликана». Врио главы региона поблагодарил педагога за работу и пожелал успехов в финале конкурса – Андрей Дронов представит Белгородскую область на Всероссийском уровне.

Отметим, малых «Пеликанов» и сертификаты на пятьсот тысяч рублей получили финалисты регионального этапа конкурса:

- учитель истории, обществознания и экономики образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» Семён Сергеевич Кириллов,

- учитель математики и информатики Томаровской школы № 2 имени Героя Советского Союза Василия Васильевича Швеца Сергей Николаевич Кустышев,

- учитель математики гимназии № 22 города Белгорода Ксения Викторовна Островская

- учитель начальных классов Тавровской школы «Формула Успеха» Анастасия Олеговна Степанова.

- Несмотря на тяжелую обстановку, мы продолжаем заниматься образованием и развитием детей. Учителя не просто работают – они ведут ребят к победам. Это и есть настоящее мастерство. Спасибо за мужество и самоотдачу, - отметил врио губернатора Александр Шуваев.

Добавим, педагоги из Белгородской области в последние годы показывают высокие результаты на конкурсах. Так, в прошлом году впервые за 35 лет победителем конкурса «Учитель года» стал учитель китайского языка Дмитрий Баланчуков. Поэтому в сентябре в Белгородской области пройдет финал Всероссийского конкурса «Учитель года».