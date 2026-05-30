Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2026 5:45

Врио губернатора Белгородской области наградил победителя регионального этапа конкурса «Учитель года»

В финале Всероссийского конкурса Белгородину представит учитель математики Андрей Дронов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Врио губернатора Белгородской области наградил победителя регионального этапа конкурса «Учитель года»

Врио губернатора Белгородской области наградил победителя регионального этапа конкурса «Учитель года»

Фото: соцсети Александра Шуваева.

Вчера врио губернатора Белгородской области наградил финалистов и победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2026 года. Участие в конкурсе приняли педагоги со всей области. Первое место занял Андрей Дронов, учитель математики школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов города Строителя.

Александр Шуваев вручил победителю сертификат на 1 миллион рублей и символ конкурса – большого «Пеликана». Врио главы региона поблагодарил педагога за работу и пожелал успехов в финале конкурса – Андрей Дронов представит Белгородскую область на Всероссийском уровне.

Отметим, малых «Пеликанов» и сертификаты на пятьсот тысяч рублей получили финалисты регионального этапа конкурса:

- учитель истории, обществознания и экономики образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» Семён Сергеевич Кириллов,

- учитель математики и информатики Томаровской школы № 2 имени Героя Советского Союза Василия Васильевича Швеца Сергей Николаевич Кустышев,

- учитель математики гимназии № 22 города Белгорода Ксения Викторовна Островская

- учитель начальных классов Тавровской школы «Формула Успеха» Анастасия Олеговна Степанова.

- Несмотря на тяжелую обстановку, мы продолжаем заниматься образованием и развитием детей. Учителя не просто работают – они ведут ребят к победам. Это и есть настоящее мастерство. Спасибо за мужество и самоотдачу, - отметил врио губернатора Александр Шуваев.

Добавим, педагоги из Белгородской области в последние годы показывают высокие результаты на конкурсах. Так, в прошлом году впервые за 35 лет победителем конкурса «Учитель года» стал учитель китайского языка Дмитрий Баланчуков. Поэтому в сентябре в Белгородской области пройдет финал Всероссийского конкурса «Учитель года».