За пьяную езду у белгородца отобрали скутер

Октябрьский районный суд Белгорода осудил 35-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (вождение в нетрезвом состоянии) и ч. 1 ст. 158 (пять эпизодов краж) к году ограничения свободы с лишением прав на два года.

Но прокуратура Белгорода обжаловала приговор в части решения о неприменении конфискации транспортного средства.

В суде первой инстанции было установлено, что скутер принадлежал матери подсудимого, при этом женщина пояснила, что купила его для сына и не имеет соответствующего водительского удостоверения. Теперь же Белгородский областной суд конфисковал транспортное средство в доход государства.