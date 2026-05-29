Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2026 14:42

Белгородец остался без прав и без машины из-за поездок в состоянии опьянения

Мужчина в очередной раз попался полицейским нетрезвым за рулем
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратура Волоконовского района поддержала государственное обвинение в отношении 35-летнего белгородца. Местный житель признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

- Мужчина, будучи привлеченным к ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали в прокуратуре Волоконовского района.

В селе Афоньевка нарушителя остановили сотрудники ГИБДД.

Суд приговорил белгородца к 200 часам обязательных работ и лишению прав на 2,5 года. Его машина конфискована в доход государства.