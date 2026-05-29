Мост через реку Котел в Старооскольском округе отремонтируют до конца сентября

Фото правительства Белгородской области

В Старооскольском округе ведется ремонт моста через реку Котел, завершение работ запланировано в сентябре 2026 года. Об этом рассказали в правительстве Белгородской области.

- На сегодняшний день основной объем работ выполнен на одной стороне сооружения, - отметили в ведомстве.

Старое покрытие мостового полотна полностью демонтировано, заменены межбалочные стыки, установлена новая гидроизоляция. Специалисты уложили два слоя асфальтобетона, смонтировали деформационные швы и установили барьерные ограждения.

В настоящее время ремонт ведется на второй части моста. Выполнены фрезеровка старого покрытия и демонтаж бетона. Идет подготовка к замене подферменных площадок с использованием гидравлических домкратов.