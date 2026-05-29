Белгородец получил 350 тысяч рублей на развитие своего дела, но потратил деньги на себя

Следственные органы СУ СК РФ по Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве.

Для получения мер государственной социальной поддержки мужчина подготовил поддельные и содержащие недостоверные сведения документы, которые представил в органы социальной защиты населения.

- С ним был заключен контракт на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности и ему были выделены денежные средства в размере 350 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

На самом деле обвиняемый предпринимательскую детальность не вел, а деньги потратил.

Уголовное дело рассмотрит суд.