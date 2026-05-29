НовостиПроисшествия29 мая 2026 13:00

Белгородец получил 350 тысяч рублей на развитие своего дела, но потратил деньги на себя

Мужчину будут судить за мошенничество
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Белгородской области

Следственные органы СУ СК РФ по Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве.

Для получения мер государственной социальной поддержки мужчина подготовил поддельные и содержащие недостоверные сведения документы, которые представил в органы социальной защиты населения.

- С ним был заключен контракт на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности и ему были выделены денежные средства в размере 350 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

На самом деле обвиняемый предпринимательскую детальность не вел, а деньги потратил.

Уголовное дело рассмотрит суд.