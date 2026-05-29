НовостиПроисшествия29 мая 2026 12:31

Белгородца будут судить за оправдание терроризма

Мужчина разместил свои высказывания в чате социальной сети
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего мужчины. Житель Чернянского района обвиняется в публичном оправдании терроризма.

По версии следствия, в январе 2026 года, обвиняемый высказался в открытом чате социальной сети.

- Разместил заявление, содержащее публичное оправдание деятельности представителя террористической организации, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

Преступная деятельность мужчины была выявлена сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.