В Грайворонском округе завершается сев ключевых зерновых культур

В Грайворонском округе аграрии завершили сев ячменя, овса, яровой пшеницы и кукурузы, несмотря на сложную оперативную обстановку и неустойчивую погоду. Об этом рассказали в правительстве Белгородской области.

В структуре посевов 60 га занято яровой пшеницей засеяно, 20 га - овсом, 160 га - ячменем, 225 га - кукурузой на зерно.

- Среди технических культур лидирует подсолнечник - его посеяли на площади 1162 га, - отметили в правительстве региона.

Под сою отведено 500 га. Посев кормовых культур выполнен на площади 414 га.