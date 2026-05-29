Белгород
НовостиПроисшествия29 мая 2026 11:31

В Белгороде обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны

Боеприпас вывезли сотрудники МЧС
Марина МАКОВЛЕВА
Фото ГУ МЧС России по Белгородской области

29 мая в Белгород был найден боеприпас 80-летней давности. Опасная находка зафиксирована во 2-ом Ясном переулке по звонку очевидца.

- Взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области изъяли артиллерийский снаряд 37 мм, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.

Специалисты вывезли боеприпас и уничтожили его на специальном полигоне.

Кроме того, 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ был обнаружен селе Плота Прохоровского округа. Он также ликвидирован.