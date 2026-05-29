Белгородские судебные приставы составили портрет должника по алиментам

Фото УФССП России по Белгородской области

Сотрудники управления ФССП России по Белгородской области составили портрет среднестатистического алиментщика. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, 89% от всех должников составляют мужчины, женщин-неплательщиц всего 11%. Средний возраст должника - от 35 до 45 лет.

- Отметим, что самому молодому должнику по алиментам 23 года, а самому возрастному - 73, - сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Средняя сумма задолженности по алиментам - 230 тысяч рублей. Около 50% должников имеют работу и средства на содержание ребенка взыскиваются с их заплаты. Есть и те, кто скрывает свой доход и работает неофициально, а то и вовсе перебивается случайными заработками.

Также сообщается, что большинство должников живет в Белгороде и Старом Осколе, меньше всего их в Ивне и Ровеньках.