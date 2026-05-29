Белгородца задержали за нападение на приятеля и хранение взрывчатки

В полицию Белгородского округа из медицинского учреждения поступило сообщение о пациенте с ножевыми ранениями. Как выяснилось, пострадавший повздорил со своим знакомым.
47-летний местный житель задержан. По предварительным данным, он поссорился с приятелем во время застолья.
- Возник конфликт, в результате которого он нанес приятелю несколько ударов ножом в живот и правое бедро, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
Кроме того, дома у подозреваемого полицейские обнаружили 460 граммов бездымного пороха и электродетонатор. Мужчина рассказал, что нашел их на улице и принес домой, сам не зная, зачем.
Возбуждены уголовные дела.