Белгородца задержали за нападение на приятеля и хранение взрывчатки

В полицию Белгородского округа из медицинского учреждения поступило сообщение о пациенте с ножевыми ранениями. Как выяснилось, пострадавший повздорил со своим знакомым.

47-летний местный житель задержан. По предварительным данным, он поссорился с приятелем во время застолья.

- Возник конфликт, в результате которого он нанес приятелю несколько ударов ножом в живот и правое бедро, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Кроме того, дома у подозреваемого полицейские обнаружили 460 граммов бездымного пороха и электродетонатор. Мужчина рассказал, что нашел их на улице и принес домой, сам не зная, зачем.

Возбуждены уголовные дела.