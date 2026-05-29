Белгородского школьника осудили за ложное сообщение о теракте в ТРЦ

Учащийся одной из школ Старого Оскола признан виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Учащийся одной из школ Старого Оскола признан виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.

Злоумышленник по телефону сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся теракте в здании торгово-развлекательного центра. Но по указанному злоумышленником адресу взрывчатки и других опасных предметов не оказалось.

Его противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из полиции. Осужденному назначено наказание в виде мер воспитательного воздействия.