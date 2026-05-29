НовостиСпорт29 мая 2026 9:02

Белгородский боксер занял второе место на первенстве России

Турнир финишировал в Подмосковье
Алексей СЕРГУНИН
Фото из канала в МАКС "Спорт Белгород".

В поселке Покровское Московской области состоялось первенство России по боксу. В парк-отеле «Покровское» Одинцовского района собрались сильнейших боксеры страны 13-14 лет.

В своем весе второе место занял воспитанник МБУДО СШОР по боксу Белгорода Артем Вахтин. Тренируют нашего земляка Иван Аргунов, Юрий Лебедев и Максим Тарасов.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Избербаше (Дагестан) прошли всероссийские соревнования по боксу памяти мастера спорта СССР М.Г. Гамзаева. Атлет МБУДО СШОР Белгорода из зала «Чемпион» Муслим Шуадаев завоевал золотую медаль в своем весе.