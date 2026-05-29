В Белгороде ремонтируют подземный переход «Энергомаш»

Скриншот видео пресс-службы городской администрации.

Ремонт подземного перехода «Энергомаш» в Белгороде идет по плану. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уже завершены основные демонтажные работы, сейчас промазывают швы специальной мастикой для гидроизоляции. На первой неделе лета подрядчик начнет возводить две лестницы к остановкам общественного транспорта, ремонтировать три сломанные бетонные плиты у восточного входа и восстанавливать дренажную систему.

Основные строительные работы должны закончиться до 1 августа. После этого в течение месяца смонтируют подъемники для маломобильных граждан, сделают навесы над лестницами, установят светодиодное освещение и звуковое сопровождение.