В Белгородской области благоустроят пять территорий по проектам – победителям Всероссийского конкурса Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области в 2026 году приступили к реализации проектов – победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Масштабное обновление проходит ежегодно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В августе прошлого года на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», проходившем в Казани, подвели итоги конкурса, и по результатам пять и шести проектов Белгородчины стали победителями.

На реализацию проектов благоустройства в общей сложности выделено более 796 млн рублей.

Так, в Алексеевском округе проходит масштабное благоустройство Парка культуры и отдыха. Различные функциональные зоны на площади более 2,5 га преобразят Алексеевку, оформив центр в едином стиле. В парке продолжат работать существующие аттракционы. Общая стилистика пересекается с набережной, к которой примыкает территория, и Площадью Победы.

В Старооскольском округе воплощают в жизнь проект благоустройства набережной реки Осколец. Преобразование здесь началось в 2021-м году, в 2026 году стартовала вторая очередь. На набережной обустроят зоны для активного отдыха, пикников, мастер-классов, точки питания и детскую площадку.

Стартовали обновления и на Центральном пляже в Бирюче Красногвардейского округа. Подрядчикам предстоит преобразить территорию площадью 2,4 га, связав в единое целое общественные пространства города с селом Засосна.

Еще один проект-победитель – природный парк «Бионика» в Губкине. Работы здесь продвигаются активно, обновленное место отдыха можно будет оценить ближе к осени.

В городе Строитель Яковлевского округа ведется благоустройство территории у кинотеатра «Юность». Пространство находится в центральной части города и остро нуждалось в обновлении.

Напомним, что годом ранее в Белгородской области четыре проекта стали победителями конкурса. Общий объем финансирования – 537 млн рублей.

Также на сегодня в Белгородской области продолжается Всероссийское голосование за дизайн-проекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году на голосование вынесено 30 объектов в 14 муниципалитетах. Отдать свой голос может каждый россиянин старше 14 лет. На портале zagorodsreda.gosuslugi.ru голосование продлится до 12 июня. Свой выбор сделали уже более 168 тысяч белгородцев.