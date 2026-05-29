НовостиСпорт29 мая 2026 7:37

12 медалей привезли белгородские спортсмены из Рима

В столице Италии завершились чемпионат и первенство Европы по единоборствам
Алексей СЕРГУНИН
Алексей Потеряхин (слева) и его юные чемпионы. Фото из телеграм-канала "Спорт Белгород".

В Риме финишировали чемпионат и первенство Европы по единоборствам по версии Xtreme Fighter Champion. В турнире участвовали атлеты из 21 страны.

Учащиеся МБУДО СШ № 4 Белгорода, которых тренирует Алексей Потеряхин, общими усилиями завоевали 12 медалей.

Екатерина Тимко стала четырехкратной чемпионкой Европы, выиграв золото в дисциплинах К1, К1-лайт, бокс и учкур. Богдан Сорокин завоевал четыре золотые медали на первенстве Европы - учкур, кик-лайт, К1-лайт и бокс-лайт. Дмитрий Персиянов стал победителем первенства Европы и добавил в копилку еще три серебряные медали.