Гараж и два электрощита горели в Белгородской области

28 мая в Белгородской области случились два пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В Белгороде на Народном бульваре на пятом и шестым этажах девятиэтажки огнем повреждены два электрощита. Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросетей. Самостоятельно эвакуировались 20 человек.

В селе Никольское Белгородского округа в садовом товариществе «Родничок» вспыхнул гараж. Предварительно, к возгоранию привел недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.