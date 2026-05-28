В Белгороде до конца июня завершат третий этап реконструкции набережной «Берега»

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде на завершающей стадии третий этап реконструкции парка «Берега». На правом берегу в конце июня откроют пляж, а также большую территорию для прогулок и занятий спортом для жителей всех возрастов.

На прежнем месте останется обновленный клуб закаливания «Белгородец». Строители модернизировали и сам павильон клуба, и прилегающую территорию. Рядом оборудованы сходы в воду для маломобильных граждан.

На правом берегу создали новые пешеходные маршруты, беседки, террасы над водой, площадку для пляжного волейбола, большую игровую детскую площадку, наблюдательные вышки, наружное освещение и архитектурную подсветку. Масштабную работу провели озеленители. Для безопасности отдыхающих в общественном пространстве смонтированы системы видеонаблюдения, звукового оповещения, экстренного вызова спасателей.

К 28 июня частично откроется пляжная зона для купания. Также почти готов к открытию новый комплекс для летнего отдыха с водными горками и бассейнами «Аквамарин».

- Главное – в этом сезоне появится замкнутый прогулочный маршрут протяженностью около 5 километров. Зайти в парк можно с любого берега, а благодаря развитой инфраструктуре отдых становится разнообразнее и комфортнее, - отметил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Градоначальник также рассказал, что на обоих берегах в летний сезон откроются пункты проката спортивного и водного инвентаря: сап-доски, катамараны, лодки, велосипеды. Также начнут работу три павильона и фудтрак с напитками и закусками. Кроме того, белгородцев ждет аттракцион «зиплайн» и эллинг с пирсом для катамаранов и лодок.