В Белгородском округе мужчина ранен от удара дрона ВСУ по грузовику

Несколько беспилотников вооруженных сил Украины атаковали транспортные средства в Белгородском округе. В результате очередного удара ранен мирный житель. Подробности сообщили в Оперативном штабе Белгородской области.

Так, рядом с поселком Комсомольский украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы. Врачи «скорой» оказали пострадавшему необходимую помощь на месте происшествия. От предложенной госпитализации белгородец отказался. Грузовик получил повреждения.

Помимо этого, от ударов еще двух беспилотников противника повреждены легковой и грузовой автомобили.