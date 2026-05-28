Два человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

В Оперативном штабе Белгородской области сообщили уточненную информацию о последствиях атак беспилотников ВСУ в приграничье региона. Медицинская помощь потребовалась еще двум мирным жителям.

Так, в результате атаки дрона на автомобиль на участке дороги Уразово – Герасимовка в Валуйском округе женщина получила минно-взрывную травму и акубаротравму. Пострадавшая самостоятельно обратилась в Валуйскую центральную районную больницу. Врачи оказали ей необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

В поселке Комсомольский Белгородского округа после удара беспилотника по автомобилю акубаротравму получил мужчина. Водитель транспортного средства обратился во вторую городскую больницу Белгорода, где врачи оказали ему необходимую помощь. От предложенной госпитализации пострадавший отказался, дальнейшее лечение продолжит в амбулаторных условиях.