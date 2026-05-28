Александр Шуваев и Елена Мильская обсудили совместную работу по поддержке и безопасности белгородцев

Фото: https://t.me/findchild

Врио губернатора Белгородской области провел рабочую встречу с председателем попечительского совета Национального центра помощи детям. Елена Мильская и Александр Шуваев договорились об усилении сотрудничества центра с регионом.

Совместная деятельность будет направлена на поддержку и безопасность жителей региона. В частности, в приграничье будут организованы эвакуационные группы, оснащенные необходимой техникой и оборудованием для оперативного оказания помощи пострадавшим.

Александр Шуваев поблагодарил Елену Мильскую за конструктивный диалог и совместную работу. Врио главы региона подчеркнул, что все намеченные планы будут обязательно реализованы.

- Наша главная цель – защитить тех, кто в этом больше всего нуждается. Делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей Белгородской области, особенно детей, - отметил Шуваев.