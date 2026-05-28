Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 15:24

Александр Шуваев и Елена Мильская обсудили совместную работу по поддержке и безопасности белгородцев

В приграничье Белгородской области создадут эвакуационные группы для оперативного оказания помощи пострадавшим
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: https://t.me/findchild

Фото: https://t.me/findchild

Врио губернатора Белгородской области провел рабочую встречу с председателем попечительского совета Национального центра помощи детям. Елена Мильская и Александр Шуваев договорились об усилении сотрудничества центра с регионом.

Совместная деятельность будет направлена на поддержку и безопасность жителей региона. В частности, в приграничье будут организованы эвакуационные группы, оснащенные необходимой техникой и оборудованием для оперативного оказания помощи пострадавшим.

Александр Шуваев поблагодарил Елену Мильскую за конструктивный диалог и совместную работу. Врио главы региона подчеркнул, что все намеченные планы будут обязательно реализованы.

- Наша главная цель – защитить тех, кто в этом больше всего нуждается. Делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей Белгородской области, особенно детей, - отметил Шуваев.