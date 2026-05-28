От удара дрона ВСУ в белгородском приграничье ранен боец «Орлана»

При детонации БПЛА на парковке предприятия повреждены два грузовика и три легковушки Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

При очередной атаке со стороны вооруженных сил Украины пострадал боец подразделения «Орлан». Как сообщает Оперативный штаб Белгородской области, при отражении удара FPV-дрона противника в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа мужчина получил осколочное ранение голени. Сослуживцы доставил пострадавшего в районную больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. Дальнейшее лечение боец продолжит во второй городской больницу в Белгороде.

В поселке Поляна Шебекинского округа при детонации БПЛА на парковке предприятия повреждены два грузовика и три легковушки.

В поселке Октябрьский Белгородского округа после удара FPV-дрона повреждена крыша частного дома. В районе поселка Комсомольский из-за атаки дрона поврежден легковой автомобиль.