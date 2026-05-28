В Белгороде к открытию купального сезона готовы пять пляжей

В Белгороде к началу купального сезона, который стартует 1 июня, полностью готовы к открытию пять пляжей. Спасатели уже проверили и обезопасили дно водоемов, установили информационные знаки безопасности, а также проверили воду.

В период купального сезона на пляжах будут работать спасатели, которые прошли специальную подготовку. Кроме того, на каждом пляже уже установлены стенды с ключевыми правилами поведения на воде и у воды.

Стоит также отметить, что в конце июня в областном центре откроется шестой пляж. Речь идет о правом береге Центрального пляжа в парке «Берега». Сейчас там завершают благоустройство. Официально открыть общественное пространство для отдыхающих планируют 28 июня.