В некоторых микрорайонах Белгорода после плановых работ возобновили подачу горячей воды

В некоторых микрорайонах Белгорода возобновили подачу горячего водоснабжения. Отключение было связано с проведением плановых гидравлических испытаний.

Некоторое время без горячей воды оставались жители микрорайонов Гриневка, Сокол, а также часть многоквартирных домов на Харьковской горе и в северной части областного центра.

На данный момент теплоэнергетики уже подали воду в сеть, идет нагрев и регулировка гидравлического режима. Наладочные работы продлятся до полуночи. Сейчас специалисты управляющих компаний проводят наладку внутридомовых систем.