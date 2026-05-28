В Белгороде продолжают проводить ямочный ремонт на отдельных участках

В Белгороде дорожные службы продолжают устранять недостатки дорожного покрытия. Основной объем планового ямочного ремонта после зимнего периода в городе был выполнен до 1 мая. Сейчас специалисты работают точечно на отдельных участках улично-дорожной сети.

Сегодня литой асфальтобетонной смесью дорожники работали на улицах Губкина, Железнодорожная и мала Щорса. В общей сложности было устранено свыше 130 квадратных метров ям, выбоин и мелких трещин.

Все имеющиеся недостатки дорожного покрытия специалисты планируют устранить в течение летнего периода.