Белгородец попал под уголовное дело за повторную пьяную езду

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В городе Алексеевка Белгородской области внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль «Лада Калина». У 24-летнего водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. Кроме того, молодой человек сел за руль, не имея водительского удостоверения. А проведенное медицинское освидетельствование подтвердило употребление алкоголя.

Правоохранители проверили белгородца по информационным базам и установили, что ранее водителя уже привлекали к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что на молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 УК РФ). Санкции статьи предусматривают крупный штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере дохода за период от 2 до 3 лет; либо исправительные работы на срок до 2 лет; либо принудительные работы на срок до 3 лет; либо до трех лет лишения свободы. Кроме того, горе-водитель по решению суда может лишиться транспортного средства.