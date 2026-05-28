В Белгороде стартовал очередной отборочный «бассейн» в «Школе 21» Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгороде дали старт очередному отборочному «бассейну» в кампусе «Школы 21». На протяжении двух недель 120 человек будут изучать язык программирования C, решать практические задачи, а также развивать навыки командной работы по методике «равный равному».

В этот раз в числе участников жители Белгородской и Курской областей. Средний возраст подавших заявки на отборочный тур составляет 30 лет. Самому старшему участнику – 54 года.

Те, кто успешно про дут отборочный «бассейн», смогут потом перейти на основное обучение в «Школе 21» и получить актуальную ИТ-профессию. Отметим, уже 22 июня стартует следующий отборочный «бассейн».