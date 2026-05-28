Похолодание и небольшие дожди ожидаются в Белгородской области 29 мая

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 29 мая, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем по всему региону пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер западный, с порывами до 14 метров в секунду.

По области ночью температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 градусов, днем прогреется до +12…+17 градусов. В Белгороде ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +14… +16 градусов.

В региональном МЧС жителям и гостям Белгородской области напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. Не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть. Не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.

Во время грозы следует закрыть окна и двери, а также отключить внешние антенны и обесточить телевизоры и радиоприемники. Если во время грозы вы оказались в автомобиле, не покидайте транспортное средство. Необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну.