НовостиОбщество28 мая 2026 11:22

В Белгороде создадут учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС

УКП откроются в городе к 1 июня
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде к 1 июня откроют учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Соответствующее постановление 25 мая подписал мэр областной столицы Валентин Демидов.

Всего в городе планируют открыть 26 УКП ГОЧС. Они будут расположены на базе учреждений, которые чаще всего посещают неработающие жители. В их числе библиотеки, Дом офицеров, Центр народного творчества «Сокол», ДК «Энергомаш». Кроме того, еще 29 консультационных пунктов появится в городских управах.

В этих пунктах будут обучать неработающее население тому, как правильно действовать в условиях ЧС мирного времени и военных конфликтов. Неработающему населению расскажут о способах защиты от опасностей и алгоритме действий при сигнале «Внимание всем!». Также напомнят правила поведения при эвакуации и научат оказывать первую помощь себе и окружающим.

Планируется, что занятия будут проводить в группах по 15-20 человек. Продолжительность одного мероприятия около двух часов. Финансирование будет осуществляться из средств бюджета города.