Белгородец пришел на первое свидание и украл ювелирные украшения у новой знакомой Фото: "КП" Архив.

Житель Старого Оскола Белгородской области попал под уголовное дело за кражу. Подробности сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии дознания, в январе 2026 года 36-летний фигурант начал общение с девушкой на сайте знакомств. Он приехал к ней на первое свидание в село Большое Чернянского округа. Находясь дома у потерпевшей, мужчина воспользовался тем, что его никто не видит, и умыкнул ювелирные изделия и бижутерию новой знакомой, после чего скрылся. Украденным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Ущерб составил более четырех тысяч рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении белгородца. Уголовное дело направлено в мировой суд Чернянского района, где его рассмотрят по существу.