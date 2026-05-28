НовостиПроисшествия28 мая 2026 10:54

Белгородец пришел на первое свидание и украл ювелирные украшения у новой знакомой

Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: "КП" Архив.

Житель Старого Оскола Белгородской области попал под уголовное дело за кражу. Подробности сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии дознания, в январе 2026 года 36-летний фигурант начал общение с девушкой на сайте знакомств. Он приехал к ней на первое свидание в село Большое Чернянского округа. Находясь дома у потерпевшей, мужчина воспользовался тем, что его никто не видит, и умыкнул ювелирные изделия и бижутерию новой знакомой, после чего скрылся. Украденным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Ущерб составил более четырех тысяч рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении белгородца. Уголовное дело направлено в мировой суд Чернянского района, где его рассмотрят по существу.