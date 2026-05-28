Белгородец попал под уголовное дело за незаконное распространение порнографии

В Красненском округе Белгородской области оперативники задержали местного жителя. Мужчина подозревается в незаконном распространении порнографических материалов в сети Интернет. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Предварительно установлено, что белгородец снимал изображения порнографического характера на мобильный телефон. После он публиковал их на своей страничке в одной из социальных сетей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Согласно санкциям статьи, мужчине может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет или принудительные работы на срок до пяти лет. Кроме того, в качестве дополнительного наказания суд может лишить обвиняемого права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.