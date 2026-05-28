НовостиПроисшествия28 мая 2026 9:48

В Белгородской области будут судить похитившего у пенсионера деньги жителя региона

Фигурант предлагал купить генератор и набор инструментов, но скрылся после получения денег
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд рассмотрит материалы уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Чернянского округа. Мужчине инкриминируют мошенничество. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале текущего года в селе Ольшанка злоумышленник предложил 77-летнему местному жителю купить генератор и набор инструментов. Доверчивый пенсионер передал обвиняемому 15 000 рублей, но покупку так и не увидел. После получения средств фигурант скрылся.

В ведомстве отметили, что в ходе предварительного расследования похищенные деньги были возвращены потерпевшему в полном объеме.