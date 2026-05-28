Ежедневно в Белгороде уборкой и озеленением занимаются больше 180 специалистов

В Белгороде ежедневно больше 180 человек и порядка 60 единиц техники наводят порядок. Коммунальщики в усиленном режиме занимаются покосом травы, вывозят ветки и старые шины, убирают дорожный смет и мусор. Параллельно ведется ямочный ремонт улично-дорожной сети, расчистка ливневок, а также покраска турникетных ограждений, остановок, скамеек и урн.

Продолжается в городе и смена цветочного оформления с весеннего на летнее. Озеленители высаживают колеус и канны у мемориалов. На Свято-Троицком бульваре – от пр. Б. Хмельницкого до Вечного огня – подрядные организации высаживают бегонию, цинию и колеус. На готовых клумбах после дождей ведется прополка.