Четыре человека пострадали в ДТП в Старом Осколе Белгородской области

Вчера в Старом Осколе Белгородской области при столкновении легковых автомобилей пострадали четыре человека. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, около 20:16 27-летняя девушка за рулем «Лады Гранта» проехала на «красный» и врезалась в «Рено Сандеро», которым управлял 57-летний водитель.

В результате столкновения травмы получили водитель и 34-летняя пассажирка отечественной легковушки, а также водитель иномарки и его 24-летний пассажир.